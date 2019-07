Yuri tem proposta do futebol japonês e deve deixar o Bahia

O volante Yuri deve deixar o Fazendão nos próximos dias. Revelado na base tricolor, o jogador de 25 anos recebeu uma proposta de um clube do futebol japonês e não seguirá no elenco comandado pelo técnico Roger Machado. Yuri será empretado pelo Bahia até dezembro. Antes, ele renovará contrato com a equipe baiana até o final de 2020. A informação foi divulgada pelo site Bahia Notícias e confirmada pela reportagem do CORREIO.

Yuri se profissionalizou no Bahia em 2015, quando fez 38 jogos com a camisa azul, vermelha e branca, 28 deles como titular. Em 2018, Yuri foi emprestado ao CSA, onde se destacou e comemorou o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro.

No começo desse ano, o volante retornou ao Fazendão e iniciou a pré-temporada no elenco principal, mas lesionou o joelho, precisou passar por uma cirurgia e não teve oportunidade no time. No Brasileirão, foi relacionado pelo técnico Roger Machado para os jogos contra Internacional e Santos, nas 9ª e 10ª rodadas, respectivamente, mas não deixou o banco de reservas.

Nessa temporada, Yuri só entrou em campo seis vezes, todas como titular da equipe sub-23 pelo Campeonato Brasileiro de Aspirantes.