Zac Efron diz que acidente doméstico provocou mudanças no rosto dele

O ator Zac Efron negou, pela primeira vez, os boatos de que teria realizado uma cirurgia plástica no rosto para mudar a fisionomia.



Em entrevista publicada na revista norte-americana Men’s Health nesta quarta-feira, 7, o artista contou ter sofrido um acidente doméstico que provocou mudanças na face dele.



Segundo o relato, Efron estava correndo de meias pela casa e escorregou, batendo o queixo. O ator chegou a perder a consciência e disse que, atualmente, faz fisioterapia devido à fratura na mandíbula.



"Os masseteres [músculos de mastigação] simplesmente cresceram. Eles ficaram muito, muito grandes", afirmou.



Conforme a revista, os boatos de que o ator teria feito uma cirurgia para ressaltar as feições no rosto começaram a crescer em 2021. Na ocasião, Zac havia aparecido em um clipe promovendo o Dia da Terra.



O artista relatou que apenas ficou sabendo dos comentários quando a mãe dele o ligou perguntando sobre o procedimento.



Ele, que disse achar as redes sociais "úteis" para promover projetos, afirmou que evita a internet desde que começou a se tornar uma figura pública, com 17 anos.



"Se eu valorizasse o que as outras pessoas pensam de mim na medida que elas pensam que eu valorizo, eu definitivamente não conseguiria fazer esse trabalho [como ator]", ressaltou.