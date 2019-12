Zagueiro Tiago, do Bahia, é emprestado para o Ceará

Tiago tem futuro definido. O zagueiro de 29 anos vai defender o Ceará, clube pelo qual assinou contrato de empréstimo válido por dois anos. O Bahia confirmou a negociação na terça-feira (24).

O defensor ainda pertence ao Esquadrão e renovou com o clube por igual período, até dezembro de 2021. O antigo vínculo ia até o final de 2020.

Tiago estava emprestado ao Lanús, da Argentina, até junho do próximo ano, mas teve poucas oportunidades de entrar em campo e optou pela rescisão de contrato com os hermanos. Por lá, disputou apenas 10 jogos desde sua chegada, em janeiro.

O atleta foi contratado pelo Bahia por empréstimo em julho de 2016, quando o time se reformulou no meio da Série B, e foi um dos pilares da campanha de acesso. Tanto que assinou em definitivo com o clube na temporada seguinte, comprado do Atlético Mineiro. Ao todo, Tiago disputou 123 jogos pelo Bahia e marcou 8 gols.

Apesar de jogar na zaga, uma das participações mais marcantes do antigo capitão do Bahia foi no ataque. Foi dele o passe, de calcanhar, para o gol de Hernane no triunfo de 1x0 contra o Sampaio Corrêa na Série B de 2016, em jogo pela 35ª rodada. O tricolor precisava ganhar para seguir firme na luta pelo acesso e só conseguiu o gol salvador aos 46 minutos do segundo tempo.

No elenco atual, o técnico Roger Machado tem três opções de zagueiro: Juninho, Lucas Fonseca e Wanderson. Uma outra opção é Ignácio, que vai jogar pelo time sub-23 na disputa do Campeonato Baiano.