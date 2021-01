Zé Cocá toma posse pedindo união para transformar a realidade de Jequié

O progressista Zé Cocá (PP) tomou posse na prefeitura de Jequié nesta sexta, primeiro dia de 2021. Em seu discurso, o prefeito empossado agradeceu por ter sido escolhido pelos jequieeneses como prefeito e pediu união de todas as forças políticas do município em prol de um projeto de desenvolvimento para o município.

Eleito em 2020 para a prefeitura de Jequié, Zé Cocá (PP) acredita que o município não tem condições de fazer um plano de imunização próprio. Por isso, espera a orientação dos governos federal e estadual.

"Jequié tem mais de R$ 100 milhões em débito corrente. Está numa situação muito deficiente e o custo da vacina não será baixo. O Ministério da Saúde vai dar", explica ele, que já tinha sido prefeito de Lafaiete Coutinho.

Contrário a medidas como o fechamento do comércio, o prefeito defende a limitação da quantidade de pessoas por local, com fiscalização e monitoramento do uso de máscaras. "Temos que fazer conscientização até chegar a vacina. Tem que mostrar às pessoas que a máscara é importante".

"O desafio é gigantesco, mas com muito trabalho e esforço da nossa equipe, tenho a certeza que iremos mudar a realidade de Jequié", disse Zé Cocá.