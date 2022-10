Zé Delivery fecha acordo para patrocínio da Seleção Brasileira

O Zé Delivery, aplicativo de entrega de bebidas, anunciou essa semana que vai patrocinar a Seleção Brasileira. Várias ações de marketing com a marca devem acontecer durante o período da Copa do Mundo, de 20 de novembro a 18 de dezembro, no Catar.

O app terá ações nas transmissões oficiais dos jogos entre as seleções na Globo, com ativação de promoções para que os torcedores possam comprar bebidas e petiscos durante as partidas. Nos jogos do Brasil, haverá chamadas contextualizadas uma hora antes do início.

“Estamos felizes com a chegada de mais um parceiro à Seleção. Nosso propósito é estreitar cada vez mais a relação do torcedor com o futebol, com a CBF e com a Seleção”, afirmou o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

A marca tem reforçado o apoio a eventos esportivos - esse ano, fez campanhas em campeonatos como Copa do Brasil e Copa do Nordeste.

“O Zé é o app de delivery mais democrático do Brasil e o futebol o esporte mais democrático do país. Por isso, estamos investindo cada vez mais na conexão da nossa marca com essa paixão dos brasileiros, que também é uma das principais ocasiões de consumo de bebidas. A parceria com a CBF é uma forma de reforçarmos nosso apoio ao futebol brasileiro e nos conectarmos mais de perto com milhões de torcedores, para que eles lembrem que a cada jogo, a cada gol, o Zé Delivery garante bebida gelada, rápida e no precinho na mão deles.", afirmou Thaís Azevedo, CMO do Zé Delivery.