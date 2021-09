Zé Trovão se diz perseguido por Alexandre de Moraes e pede refúgio no México

O caminhoneiro Marcos Antônio Pereira Gomes, conhecido como Zé Trovão, entrou com um pedido de refúgiu no México alegando perseguição política por parte do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. O bolsonarista já está no país norte-americano, onde gravou vídeos incentivando atos antidemocráticos no Sete de Setembro.

Zé está na mira das autoridades brasileiras desde agosto, quando foi alvo de mandados de busca e apreensão em razão das suspeitas de articular um ato antidemocrático. Na ocasião, ele foi proibido de usar as redes sociais.

Saiba mais: Quem é Zé Trovão, líder caminhoneiro foragido que foi localizado no México

Apesar da proibição legal, ele participou de uma transmissão de vídeo feita pelo blogueiro bolsonarista Oswaldo Eustáquio, na qual continuou incitando a realização de atos contra o STF. A Procuradoria-Geral da República (PGR) pediu sua prisão, que foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes.

De acordo com o jornal O Globo, o México foi escolhido por Zé Trovão por algumas características que dificultam a extradição. Entre elas, está a necessidade de condenação para extraditar. Zé Trovão não foi condenado no Brasil é a a prisão dele é provisória.