Zeca Camargo estaria com um pé fora da Globo; entenda

Após a saída de Monalisa Perrone, Mari Palma e Dony de Nuccio, da Globo, mais um jornalista pode estar de malas prontas para deixar a emissora. De acordo com a colunista Fábia Oliveira, Zeca Camargo pode não ter o contrato renovado.

O imbróglio pela renovação do ex-apresentador do Fantástico se dá por conta da nova política de contratações da empresa. Atualmente, o comandante do "É de Casa" trabalha como pessoa jurídica e tem um salário de R$ 300 mil. Para renovar, Zeca viraria CLT e passaria a receber menos da metade.

Com 23 anos de casa, o apresentador não se mostrou satisfeito com a proposta oferecida pela emissora carioca e a Globo também não estaria fazendo um grande esforço para manter o jornalista em seu quadro de funcionários.

Através da assessoria de comunicação, a emissora afirmou que não irá comentar o caso. "A relação entre a Globo e seus talentos é privada e qualquer comentário sobre esse assunto seria, no mínimo, desrespeitoso", diz o comunicado.