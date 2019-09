Zeca Pagodinho distribui doces de Cosme e Damião nas ruas do Rio

O sambista Zeca Pagodinho aproveitou a manhã dessa sexta-feira (27) para entregar pacotinhos com doce pelas ruas do Rio de Janeiro, celebrando o dia de Cosme e Damião.

Ele mesmo divulgou um vídeo no Twitter em que aparece tirando do carro um saco grande cheio de doces. “Estamos mais um ano aqui, homenageando São Cosme e São Damião, e pedindo a eles saúde e muita proteção para as nossas crianças que tanto têm sofrido com violência”, escreveu Zeca.

O artista recebeu várias mensagens de agradecimento e incentivo além, claro de piadas - até uma montagem que trazia doces, a imagem dos santos e algumas latinhas de cerveja, bebida apreciada pelo sambista.

O dia de Cosme e Damião é celebrado pelos católicos em 26 de setembro e pelos seguidores da umbanda e candomblé no dia 27. Em celebração, é tradição comer caruru e oferecer às crianças doces e balas.

Outros famosos também celebraram a data. "Salve a Ibejada! Viva Cosme e Damião! Se encontrarem o Gil por aí hoje, não esqueçam que o doce preferido dele é marmelada! E pra você, qual guloseima não pode faltar no saquinho?", postou a conta de Gilberto Gil no Twitter. Ainda na quinta, o rapper Emicida se antecipou. "Já é Cosme e Damião na Austrália", escreveu. Outro rapper, Filipe Ret pediu que "cosme e Damião protejam nossas crianças". Regina Casé compartilhou um vídeo de um amigo artista plástico. "Viva Cosme e Damião!! Viva a Bahia!!! E viva Alberto Pitta, esse meu amigo de tantos anos, zelador incansável das coisas boas e bonitas dessa vida!".