Zezé di Camargo diz que Rodrigo Faro 'vende até a mãe por audiência'

O sertanejo Zezé Di Camargo deixou um comentário criticando Rodrigo Faro depois da polêmica da participação do apresentador no "Programa Eliana", no SBT. A crítica veio misturada a um elogio. "Rodrigo é um menino talentoso, um grande apresentador, mas vende até a mãe por audiência. Uma pena!", escreveu o cantor em um post no Instagram.

Faro não gostou e rebateu. "Assim como você, comecei a trabalhar cedo, desde os meus seis anos de idade. São 41 anos de carreira onde nunca tive qualquer desavença com quem quer que seja... Ressalto aqui nessa carreira de 41 a nos, a importância da minha mãe, uma mulher guerreira que sempre esteve ao meu lado, apoiando minhas decisões e vibrando com as minhas conquistas e vitórias", disse ele.

Ele continuou: "Assim como a Dona Helena, a minha mãe, Dona Vera, merece respeito e isso é o mínimo que poderia esperar de um artista e uma pessoa como você, que tem uma ligação muito forte com a sua mãe", disse. "Se sua intenção 'foi lacrar' com esse comentário, felizmente você não conseguiu"..

O apresentador foi acusado de se negar a fazer um teste de covid quando foi ao SBT gravar uma ação com Eliana. Ele negou o ocorrido e pressionou a emissora para que desmentisse a história. "Jamais me neguei a fazer exame! Diga a verdade, SBT. Vocês não me deixaram fazer exame porque já tinha feito", escreveu. "Não vão dizer que seus funcionários do departamento comercial Flávia e Davi disseram que eu não precisava fazer exame?".

O SBT acabou divulgando nota confirmando que Faro não se recusou a ser testado, mas foi dispensado de fazer nova testagem por já ter feito uma no mesmo dia. "Ele foi recepcionado por dois funcionários do SBT que o conduziram ao camarim onde se encontrava sua equipe. Lá foi informado sobre a realização do teste quando afirmou já tê-lo realizado na manhã do mesmo dia, por ter gravado uma ação comercial para outro cliente (apresentou em seguida o teste com resultado negativo para covid)", disse a emissora.

"Diante disto, foi liberado da realização de um novo teste e se colocou à disposição para realizá-lo novamente se necessário fosse. Não circulou pelas dependências da emissora, ficando restrito nas áreas de estúdio e camarim".

Além de Faro, a esposa e três filhas também estão com covid-19. O apresentador disse que está bem e se recupera em casa.