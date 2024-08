LEOAS

Brasil vence e avança às quartas do handebol feminino

L Luiz Henrique Guimarães

Agência Brasil

Publicado em 3 de agosto de 2024 às 12:34

Seleção de handebol feminino Crédito: Alexandre Loureiro/COB

A seleção brasileira garantiu a classificação para as quartas de final do handebol feminino nos Jogos Olímpicos de Paris. A confirmação da vaga veio após a vitória sobre Angola por 30 a 19 na Arena Paris Sul. O adversário na próxima fase ainda será definido.

O jogo contra as angolanas foi o último da seleção brasileira na primeira fase do torneio. Depois de estrear com vitória sobre a Espanha, o Brasil tinha sido derrotado na sequência por Hungria, França e Holanda. Assim, precisava derrotar Angola, num confronto direto pela última vaga do grupo nas quartas de final. As africanas tinham vantagem: precisavam apenas de um empate para avançar e eliminar o time brasileiro.

A pressão pelo resultado fez com a seleção iniciasse a partida com muita agressividade. Efetivas nos ataques, as brasileiras chegaram a abrir 10 a 2 antes dos 20 minutos de partida. Pouco tempo depois essa vantagem ficou ainda maior, em dez pontos, com o Brasil liderando o placar por 13 a 3. A goleira Gabi Moreschi também brilhou nas defesas. E a seleção encerrou o primeiro tempo com a vantagem de 14 a 6.

No segundo período de 30 minutos, a equipe brasileira começou com mais dificuldades e errou muitos ataques. Angola mudou a marcação na defesa e também melhorou nos ataques. Mas logo as brasileiras voltaram a marcar gols e a dominar a partida. O time angolano ainda perdeu a principal jogadora, Albertina Kassoma, que se machucou após um ataque. Na saída de quadra, uma imagem retratou o espírito olímpico: Kassoma foi carregada nos braços pela pivô brasileira Tamires Araújo.

A equipe de Angola continuou a oferecer pouca resistência, e para o Brasil foi só administrar o marcador. No fim, a vitória veio por 30 a 19. Os números comprovam a eficiência do ataque da seleção, que teve 68% de aproveitamento nos arremessos a gol, contra 43% das adversárias. Gabriela Bitolo foi a artilheira em quadra, com 7 gols e 70% de eficiência nos arremessos.