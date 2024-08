ÚLTIMO DIA DA MODALIDADE

Com waza-ari de Rafaela Silva no final, Brasil leva o bronze no judô por equipes

Prova por equipes foi incluída nos Jogos Olímpicos de Tóquio e continuou em Paris

Da Redação

Publicado em 3 de agosto de 2024 às 11:57

Rafaela Silva durante a disputa por equipes Crédito: COB

A equipe brasileira de judô venceu o bronze na competição por equipes mistas nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, neste sábado (3). O time brasileiro tinha vencido a Sérvia na repescagem por 4 a 1 e, no confronto pela medalha, enfrentou a Itália.

A primeira luta foi entre Rafael Macedo e o italiano Christian Parlati (até 90kg). Faltando 14 segundos para o fim da luta, Macedo venceu ao conseguir encaixar um ippon.

Em seguida, foi a vez de Bia Souza, campeã olímpica na última sexta-feira (2) contra Asya Tavano, na categoria +70kg. Bia não teve dificuldades e venceu a luta com menos de um minuto.

O terceiro confronto foi entre Leonardo Gonçalves e o italiano Gennaro Pirelli (categoria +90kg). No golden score, o italiano venceu a luta por waza-ari.

Na quarta luta, Rafaela Silva venceu a italiana Veronica Toniolo (até 57kg) sem muitas dificuldades. A sequência foi com o medalhista de preta Willian Lima contra Manuel Lombardo (até 73kg). No golden score, Lombardo venceu por ippon.

A sexta luta foi com Ketleyn Quadros e a italiana Savita Russo (até 70kg). A brasileira chegou a marcar um waza-ari e ficou a três segundos de imobilização para fechar, mas a italiana reagiu. Já no golden score, a italiana conseguiu um ippon.