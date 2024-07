PARIS 2024

Alan sofre lesão e desfalca seleção de vôlei na estreia contra a Itália na Olimpíada

Além do desfalque de Alan, o ponta Leal torceu o tornozelo ao pisar em falso durante um treino

Além do desfalque de Alan, o ponta Leal torceu o tornozelo ao pisar em falso durante um treino. Ele vem fazendo tratamento intensivo, mas é dúvida para enfrentar a Itália. Alan também já iniciou tratamento. O segundo jogo do Brasil na Olimpíada é no dia 31 de julho, contra a Polônia.