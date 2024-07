ESPORTE E DIVERSÃO

Salvador tem espaço exclusivo para transmissão dos Jogos Olímpicos de Paris

Espaço terá transmissão dos jogos com direito a cerveja (zero) gelada

Com cadeiras de praia e televisões transmitindo vários esportes ao mesmo tempo, quem for aproveitar o espaço ainda pode receber uma Corona Cero, a cerveja oficial das Olimpíadas, para experimentar. A entrada é gratuita.

“Corona Cero convida as pessoas a deixarem de lado as telas dos computadores por alguns momentos para se concentrarem no telão com imagens das Olimpíadas diretamente de Paris. Ao criar um espaço exclusivo para os torcedores vindos dos escritórios, a marca busca transformar a região em um ponto de encontro e celebração, integrando o espírito olímpico ao cotidiano dos profissionais, promovendo momentos de ouro com moderação”, diz Gabriela Gallo, líder da Corona no Brasil.