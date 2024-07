PARIS 2024

Após expulsão, nadadora alega que teve denúncia de assédio ignorada pelo COB

Comitê diz que apura suposta denúncia

Estadão

Publicado em 29 de julho de 2024 às 11:45

Ana Vieira voltará ai Brasil de imediato Crédito: Sátiro Sodré/CBDA

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) apura a existência de uma denúncia de assédio, registrada pela nadadora Ana Carolina Vieira, expulsa da delegação brasileira no último domingo (28), após dois casos de indisciplina.

Por meio das redes sociais, a nadadora alegou que após a expulsão, perdeu o contato com a comissão, além de afirmar que não confiaria no Comitê após ter uma denuncia de assédio ignorada pelo órgão.

"Não consegui falar com ninguém. Me mandaram falar com os canais do COB, mas como vou entrar em contato com os canais do COB se já fiz uma denúncia de assédio dentro da seleção e nada foi resolvido? Vou falar tudo, falar com meus advogados, tudo certinho. Prometo falar tudo", afirmou.

Segundo informações do Uol, o COB informou que foi iniciada uma apuração para verificar a existência da denúncia da atleta e se houve investigação do caso. No sistema do órgão, as denúncias são encaminhadas para o compliance, onde são apuradas, e, se confirmadas, levadas para o Conselho de Ética, ambos órgãos independentes do COB.

No domingo, Ana Vieira, que competiria no revezamento 4x100m livre e 4x100m medley misto, foi expulsa do Time Brasil, após dois casos de indisciplina. A atleta de 22 anos saiu da Vila Olímpica junto ao namorado, o também nadador Gabriel Santos - que foi advertido - e posteriormente, questionou "de forma desrespeitosa e agressiva” uma decisão técnica, informou o COB.