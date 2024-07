PARIS 2024

Apresentação de Lady Gaga na Olimpíada de Paris foi pré-gravada

"Embora eu não seja uma artista francesa, sempre senti uma conexão muito especial com os franceses e com o canto de música francesa. Eu não queria nada mais do que criar uma performance que aquecesse o coração da França, celebrasse a arte e a música francesas e, em uma ocasião tão importante, lembrasse a todos de uma das cidades mais mágicas do planeta: Paris", escreveu Lady Gaga em sua conta no X, logo após sua participação ser exibida.