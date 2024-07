PARIS 2024

Bala Loka melhora pontuação na final e fica em 6ª lugar no BMX freestyle

O campeão foi o argentino Jose Torres Gil, com 94,82. O britânico Kieran Darren David Reilly ficou com a prata, com 93,91, e o francês Anthony Jeanjean (93,76) fechou o pódio. A pontuação do brasileiro foi 90,20.