PARIS 2024

Bicampeãs, Martine Grael e Kahena Kunze vão à regata da medalha, mas sem chance de pódio

Elas ocupam a oitava posição com 102 pontos perdidos, contra 67 das líderes francesas Sarah Steyaert e Charline Picon

Bicampeãs olímpicas, Martine Grael e Kahena Kunze conseguiram um nono e um segundo lugar nas regatas desta quarta-feira da Olimpíada de Paris-2024 e avançaram para a regata da medalha do 49er FX, que acontece nesta quinta-feira na marina de Marselha. A dupla, porém, não tem mais chances de medalha.

A regata de medalha reúne os dez barcos mais bem colocados, mas as brasileiras não tem mais chances de chegar ao pódio. Elas ocupam a oitava posição com 102 pontos perdidos, contra 67 das líderes francesas Sarah Steyaert e Charline Picon. Vilma Bobeck e Rebecca Netzler, da Suécia, ocupam a terceira colocação com 74 pontos perdidos.