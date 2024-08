PARIS 2024

Brasileiros terminam na 8ª colocação no revezamento misto do triatlo nos Jogos de Paris

A prova do revezamento aconteceu depois de uma reunião com representantes da World Triathlon

Estadão

Publicado em 5 de agosto de 2024 às 09:32

Atletismo Brasil Crédito: LUIZA MORAES/COB

A equipe brasileira completou o revezamento misto do triatlo na oitava colocação nesta segunda-feira nos Jogos Olímpicos de Paris. O Brasil completou a disputa em 1h27min23. Os alemães conquistaram o ouro em um final de prova muito apertado com Estados Unidos e Grã-Bretanha. A Alemanha marcou 1h25min39 e os rivais terminaram um segundo depois. A definição da prata e do bronze foi pelo "photo-finish".

A equipe brasileira iniciou o revezamento com Miguel Hidalgo, que terminou a prova individual na 10ª colocação, o melhor resultado de um triatleta do país na história olímpica. Ele completou os 300 metros de natação no Rio Sena na segunda posição, com 4min08, mas depois perdeu espaço no ciclismo (7 km) e na corrida (1,8 km).

"Se cada um estiver individualmente muito bem e der seu melhor no revezamento é o que vai fazer a gente evoluir como equipe", afirmou Hidalgo. Djenyfer Arnold foi a segunda brasileira a competir, seguida por Manoel Messias e Vittoria Lopes.

A prova do revezamento aconteceu depois de uma reunião com representantes da World Triathlon, órgão regulador da modalidade, e do Comitê Olímpico Internacional, juntamente com os organizadores dos Jogos de Paris e autoridades regionais e meteorológicas. Na noite de domingo, eles revisaram os testes de água do Rio Sena, que causa preocupação pelos níveis inseguros da bactéria E. coli. Os resultados indicaram que a qualidade havia melhorado nas horas anteriores e estaria dentro dos limites determinados pelo World Triathlon.

A decisão de realizar a prova usando o Sena veio depois que o Comitê Olímpico da Bélgica anunciou, no domingo, que retiraria sua equipe da prova de revezamento depois que uma de suas atletas que competiu no rio na semana passada adoeceu. Não ficou claro se a doença dela teve algo a ver com a água do Sena.