BOXEADORAS SÃO ALVO

COI volta a criticar teste de gênero imposto a boxeadoras alvos de polêmica em Paris-2024

Os organizadores dos Jogos Olímpicos de Paris-2024 afirmaram neste domingo que os testes arbitrários pelos quais as boxeadoras Imane Khelif e Lin Yu-Ting foram submetidas e que identificaram erroneamente as mulheres como transgêneros ou homens são "tão falhos que é impossível se envolver com isso".

O porta-voz do Comitê Olímpico Internacional (COI), Mark Adams, novamente defendeu vigorosamente Khelif, da Argélia, e Lin, de Taiwan, e criticou a Associação Internacional de Boxe (IBA), que alegou que as pugilistas foram reprovadas em testes de elegibilidade para competições femininas.

Adams criticou o processo, afirmando que as atletas foram "testadas" durante o Campeonato Mundial de boxe de 2023 porque "havia suspeitas contra elas". "Não preciso dizer que, se começarmos a agir com base em suspeitas contra todos os atletas, seguiremos um caminho muito ruim."

Ele rejeitou o teste em sua totalidade. "Há uma série de razões pelas quais não lidaremos com isso", disse o porta-voz do COI. "Em parte, confidencialidade, questões médicas. Não havia base para o teste em primeiro lugar e a partilha de dados também é altamente contrária às regras internacionais."

Lin e Khelif têm estado no centro de um conflito sobre a identidade de gênero e as regulamentações desportivas, já que os críticos mencionaram a desqualificação delas no ano passado, depois de a IBA alegar que não "cumpriram os critérios de elegibilidade necessários". O órgão governamental, dominado pela Rússia, foi banido permanentemente pelo COI no ano passado e não realiza um torneio olímpico de boxe desde os Jogos do Rio-2016.