Gabriel Medina supera peruano e conquista a medalha de bronze no surfe dos Jogos de Paris-2024

Com uma excelente exibição no Taiti, Gabriel Medina superou o peruano Alonso Correa e conquistou a medalha de bronze no surfe masculino na Olimpíada Paris-2024. Após a decepção em Tóquio, e uma 'greve' de ondas nas semifinais em Teahupo’o, o tricampeão mundial sobe ao pódio ao vencer a bateria por 15,54 a 12,43 e fatura a primeira medalha da carreira.

Com a bateria do ouro e do bronze passando de 30 para 35 minutos, os surfistas tiveram a chance de estudar melhor quais ondas poderiam surfar para alcançar boas notas. Correa foi quem encontrou a melhor ondulação e abriu a disputa com um tubo muito bom, saindo com um 7,33. O peruano aproveitou ao máximo a onda baixa e parou longe, sendo obrigado a remar bastante para voltar à área de prova. Medina surfou logo em seguida, fazendo um 5,67