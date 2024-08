MARCANTE

Tilibra anuncia caderno com foto de Gabriel Medina na capa: ‘Podem comemorar, é real’

Autor da imagem é o fotógrafo francês Jerome Brouillet

Publicado em 4 de agosto de 2024 às 15:09

Medina em capa da Tilibra Crédito: Reprodução / Tilibra

Após a foto do surfista brasileiro Gabriel Medina ‘voando’ sobre as ondas de Teahupo’o viralizar, as redes sociais foram ‘inundadas’ de memes e brincadeiras com os populares caderno com fotos de esportistas na capa.

Atendendo aos pedidos dos brasileiros, a Tilibra, empresa de papelaria fez um anúncio especial: a foto de Medina, feita pelo fotógrafo francês Jerome Brouillet, vai se tornar capa de caderno.

“Podem comemorar, é real”, escreveu o perfil oficial da marca, em uma publicação feita nesse domingo (4).

Nos comentários, os seguidores comemoraram a ideia e já pediram uma coleção com os brasileiros que forem medalhistas em 2024 – especialmente a judoca Bia Souza, responsável pela primeira medalha de ouro do Brasil nos Jogos.

O autor da imagem, o fotógrafo francês Jerome Brouillet contou que já esperava um momento marcante – mas não acreditava que seria tanto.

“Todo fotógrafo espera por isso. Você sabe que Gabriel Medina, especialmente em Teahupo’o, vai sair da onda e fazer algo”, disse.

“Você sabe que alguma coisa vai acontecer. O único momento complicado é onde ele vai sair? Porque eu não estou vendo!”.

Às vezes ele faz um gesto acrobático e, dessa vez, ele fez isso, e então eu apertei o botão.

Brouillet diz que está surpreso com a quantidade de atenção que sua fotografia de Medina está recebendo. Ele explica que há dois barcos de mídia capturando os eventos de surfe, que são realizados nas águas do território francês do Taiti.

“Então, para ser justo, se todas as condições forem atendidas — clima, ondas, luz, se o motorista do barco estiver na posição certa e se você souber como usar sua câmera — você pode tirar boas imagens do surfe em Teahupo’o”.

Ele acrescenta: “Todo o resto é experiência, timing e um pouco de sorte! Isso diferencia uma boa foto de uma ótima foto”.