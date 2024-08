PARIS 2024

Gabriel Medina será o representante do Brasil nas semifinais do surfe masculino

O placar final foi de 14.77 para Medina, contra 9.33 de Chumbinho

Da Redação

Publicado em 1 de agosto de 2024 às 20:48

Gabriel Medina superou João Chianca e está nas semifinais do surfe masculino Crédito: William Lucas/COB

No duelo 100% brasileiro pelas quartas de final do surfe masculino dos Jogos Olímpicos Paris 2024, Gabriel Medina ganhou de João Chianca, o "Chumbinho" e representará o país nas semifinais em Teahupo'o, no Taiti. O placar final foi de 14.77 para Medina, contra 9.33 de Chumbinho.

Gabriel saiu em vantagem logo cedo na bateria, ao conseguir duas ondas boas, com pontuação 6.67 e 8.10, para abrir vantagem e segurar o resultado. Agora, Gabriel enfrenta quem sair do duelo entre os australianos Ethan Ewing e Jack Robinson, que fazem a última bateria das quartas no masculino.

Em princípio, as semifinais estão marcadas para sábado, dia 3 de agosto, mas dependem de confirmação climática. Antes da disputa, a Associação Internacional de Surfe (ISA, na sigla em inglês) anunciou a suspensão do juiz Benjamin Lowe, da Austrália, após uma foto em que ele abraça um dos candidatos ao título no Taiti circular nas redes sociais. Após a as oitavas, a posição das chaves definiu que os surfistas brasileiros enfrentariam australianos na semifinal.

Do outro lado da chave, o peruano Alonso Correa levou a melhor sobre Reo Inaba, do Japão, em disputa apertadíssima, vencendo a bateria com um resultado de 10,50 a 10,16. O sul-americano vai ter pela frente na semifinal o francês Kauli Vaast, que superou o compatriota Joan Duru por 15,33 a 12,33.