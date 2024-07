PARIS 2024

Giulia Takahashi estreia contra número 1 do tênis de mesa em Paris-2024; Calderano pega cubano

Giulia encara na estreia a chinesa Sun Yingsha, líder do ranking mundial, e favorita à medalha de ouro

Estadão

Publicado em 25 de julho de 2024 às 15:11

Giulia Takahashi enfrenta a chinesa Sun Yingsha na estreia do tênis de mesa Crédito: Gaspar Nóbrega/COB

O sorteio que definiu o chaveamento do tênis de mesa nos Jogos Olímpicos de Paris-2024 destinou caminhos diferentes para os atletas brasileiros que estão capital francesa. O grande desafio foi reservado a Giulia Takahashi. Já Hugo Calderano tem, teoricamente, um caminho mais tranquilo na disputa.

Giulia encara na estreia a chinesa Sun Yingsha, líder do ranking mundial, e favorita à medalha de ouro. A brasileira, 90ª do mundo, disse que veio preparada para enfrentar os melhores atletas do planeta, mas confessou surpresa em ter um desafio tão duro em seu primeiro duelo.

"Eu sabia que seria alguém difícil para jogar, mas não estava esperando a número 1 do mundo. Nas Olimpíadas todo mundo é difícil. Por um lado é bom porque vou jogar com zero pressão. Não vou entrar nervosa, vou seguir o que eu sei fazer e fiz a minha vida toda. Estou feliz pela oportunidade de estar jogando contra ela. Vou com tudo", afirmou.

Já Hugo Calderano, cabeça de chave número quatro, e 6º no ranking, viu seus principais rivais ficarem do outro lado da chave. A estreia vai ser diante do cubano Andry Pereira. Os dois fizeram a final dos Jogos pan-americanos de Santiago, no ano passado, e o brasileiro levou a melhor.

Outros brasileiros em Paris