NO RIO DE JANEIRO

Brasileiro Hugo Calderano vence sul-coreano e ganha campeonato de tênis de mesa

Hugo Calderano, candidato a medalha no tênis de mesa nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, conquistou o título do WTT Contender Rio, neste domingo (26). A vitória por 4 a 0 aconteceu na Arena Carioca I, no Parque Olímpico da Barra da Tijuca.