VALOR DIMINUIU

Imprensa francesa volta atrás e diz que prejuízo de Zico é de R$ 1,2 milhão em Paris

Ex-jogador foi roubado na porta do hotel onde estava hospedado

A imprensa francesa voltou atrás e emitiu a informação correta sobre os valores que o ex-jogador Zico perdeu após sofrer assalto na porta do hotel onde está hospedado em Paris.

Segundo o g1, os itens subtraídos, na verdade, somam cerca de 200 mil euros, o equivalente a R$ 1,2 milhão, na cotação da manhã desta sexta (26). Anteriormente, a imprensa francesa alegou que ele teria perdido 500 mil euros, cerca de R$ 3 milhões, sendo compartilhado pela imprensa do mundo inteiro.

O crime aconteceu na noite desta quinta-feira (25), véspera da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos. Zico, que é embaixador do Time Brasil nas Olimpíadas, sofreu o assalto ao sair do hotel.

Na mala, estavam um relógio Rolex, uma joia cravejada de diamantes e notas de euro e de dólar. A suspeita é que os ladrões estavam em dupla para promover o assalto. Isso porque, segundo o jornal "Le Parisién", um distraiu Zico e a esposa, além do motorista, enquanto o outro abriu o carro e pegou a mala.

Na manhã desta sexta-feira, Zico se manifestou por meio do Instagram.

"Quero tranquilizar a todos, ressaltando que eu e Sandra estamos bem e que, apesar da perda material, o mais importante é sempre a nossa saúde e vida. Estamos nos recuperando do choque, contando com o apoio das autoridades e do COI, e na expectativa para que consigamos resgatar nossos bens pessoais".