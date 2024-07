PARIS 2024

Rebeca Andrade submete novo salto com seu nome às vésperas dos Jogos Olímpicos

O TTY consiste na entrada Yurchenko, que é uma rondada flic-flac para a mesa, com a ginasta entrando de costas no aparelho, seguida por três piruetas (1080 graus). Seria o salto mais difícil da "família" Yurchenko. Como comparação, o Cheng, que Rebeca constuma apresentar em competições, tem valor de 5.6. Já o Yurchenko duplo carpado, que Simone Biles deve mostrar, parte de 6.4.

Um vídeo recente mostrou Rebeca realizando uma parte deste elemento, mas a ginasta ainda não confirmou se ele será visto nos Jogos Olímpicos. Rebeca foi campeã do salto em Tóquio 2020 com os saltos Cheng e Amanar (5.4). O Yurchenko com tripla pirueta poderia esquentar a disputa com Biles na decisão do salto.