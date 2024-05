Ginasta Rebeca Andrade ganha boneca da Barbie em sua homenagem

Representação faz parte da celebração do 65º aniversário da boneca

A ginasta Rebeca Andrade ganhou sua própria Barbie, totalmente inspirada na brasileira. A homenagem foi feita como parte da celebração do 65º aniversário da boneca mundialmente famosa, e visa enaltecer a trajetória da atleta brasileira, campeã olímpica e mundial.

"A Barbie é um nome tão grande e tão forte e, hoje, eu posso dizer que também me tornei um nome tão grande e tão forte como esse", disse Rebeca. A ginasta ressaltou ainda a importância da homenagem.

Para ela, "é uma honra" fazer parte disso e contribuir para que as pessoas continuem a acreditar nos sonhos. "Não tem ninguém que possa dizer: 'não, você não fez!', 'você não lutou', 'você não acreditou', nada disso! Todas as pessoas que me acompanham viram tudo o que eu fiz. Então, é isso que a Barbie (e essa homenagem) representa pra mim: um salto de fé, sonho, conquistas, tudo!", afirmou a ginasta.