VIXE

Estampa floral é boa aposta neste inverno

A print nasce em duas variantes: no tule e no linho

Paula Magalhães

Publicado em 16 de junho de 2024 às 15:57

Nova coleção da Tig Crédito: divulgação

Vejo flores

Que tal apostar na estampa floral para fazer bonito nesse Inverno? O vixe amou a ideia e também a nova coleção da Tig (tigstore.com.br), batizada de 005. Entre as apostas, se destaca a print, que nasce em duas variantes, no tule e no linho. Mas em ambas, a estampa desponta pintada à mão e carregada de sofisticação. Um luxo!

Sapato boneca de salto alto Crédito: divulgação

O eleito

O sapato boneca de salto alto virou um item queridinho do guarda-roupa atual. Dica de stylist: Use o seu a noite, com aquele vestidinho formal, adicionando uma meia de cano curto branca para injetar um tom fashion, sem precisar de tanto. Onde achar? Lojinha virtual da Dakota (dakota.com.br). Custa R$ 239,9

Boné da Amaro.com Crédito: divulgação

Humor por favor

Ocupada? Só se for relaxando! Esse é o mood do boné, na cor bordô, arrematado no e-commerce da Amaro (amaro.com). Afinal de contas, se não for para se divertir, a gente nem sai de casa. O look agradece! Leva o seu pagando R$ 129,9

Bolsa clássica da Loeme Store Crédito: divulgação

Carregue já

Uma bolsa clássica é sempre uma boa aposta, já que pode ser carregada em várias produções de moda. Se você quer uma para chamar de sua, vale dar uma espiadinha no modelito a venda no e-commerce da Loeme Store ( loeme.com.br). A bag que ganha o título de Jasmine custa R$ 279

Madonna na estampa Crédito: divulgação

Amor pela rainha

Também está a fim de estampar a Madonna no peito? Olhos abertos para essa camisa, bem irreverente como a rainha do pop, que você arremata na lojinha virtual Fockstore (fockstore.com). Preço: R$ 139

Jaqueta para boys descolados Crédito: divulgação

Segunda mão

Boys descolados que não abrem mão de caçar tesouros em brechós, vão amar essa jaqueta vintage, que custa R$ 75 e veste G. O WS brechó (wsbrecho.com.br) é aquele endereço virtual que vale colocar na listinha do garimpo

Nota 10: As garotas espertas estão ressignificando mesmo a sapatilha. Elas colocam o calçado em um visu bem urbano, adicionando meia ao styling e tirando o romantismo da peça. Cool!