190: CRIMES REAIS

O esquartejado dos Barris: quem matou Roberto Carlos?

Ouça podcast do jornal Correio produzido por Arthur Max

A Arthur Max

Publicado em 28 de outubro de 2024 às 09:30

Quem matou Roberto Carlos? Crédito: Arthur Max / Correio

No dia 10 de fevereiro de 1991, um domingo de carnaval, uma descoberta macabra foi responsável por chocar a cidade de Salvador. Ao revirar os sacos de lixo em frente ao Edifício Bosque dos Barris, na Rua Coqueiros da Piedade, um morador de rua encontra uma mão humana, fato que se tornou ainda mais sinistro ao contar com a descoberta, naquele mesmo depósito de lixo, de mais quatro sacos contendo as partes de quase todo um corpo humano esquartejado.

O corpo encontrado era de Roberto Carlos da Silva, à época com 26 anos de idade, funcionário da TV Aratu, assassinado e esquartejado no apartamento 1203 do mesmo edifício onde foi encontrado.

Um crime que marcou a Bahia na época em que ocorreu e que durante todo o processo de investigação, contou com uma dúvida no ar: Quem matou Roberto Carlos?

O CORREIO estreia agora uma nova série de podcasts de true crime, intitulada de ‘190: CRIMES REAIS’, onde nós te contamos casos marcantes sobre crimes reais que chocaram o Brasil.

No episódio de hoje rememoramos a história do trágico assassinato do radialista Roberto Carlos, em um caso que ficou conhecido como ‘O Esquartejado dos Barris’.

Quer saber mais sobre os acusados, a motivação do crime, os desdobramentos das investigações e que fim levou?

FICHA TÉCNICA:

Roteiro, narração e montagem: Arthur Max

Trilha sonora: Banco de trilhas gratuitas do PIXABAY

CAPA: Foto por Almiro Lopes / Arquivo CORREIO | Edição por Arthur Max

Coordenação geral : Jorge Gauthier