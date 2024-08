IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

A poucos dias da eleição, governo da Bahia quer autorizar obras irregulares no interior

Deputado federal Paulo Azi diz que o governo de Jerônimo Rodrigues (PT) descumpre contratos no interior do estado

A pouco mais de um mês para as eleições, o governo da Bahia, por meio da Secretaria da Infraestrutura (Seinfra), está desvirtuando um contrato estabelecido pelo Pregão Eletrônico n. 003/2024 que prevê a recuperação, o melhoramento e a pavimentação de acessos e travessias urbanas de rodovias. Para burlar o contrato, lideranças governistas estão pedindo a execução de obras de pavimentação dentro das cidades, o que não é permitido pelo edital nem pelo contrato.

De acordo com a legislação, o gestor poderá responder por improbidade administrativa por desrespeitar as cláusulas estabelecidas no Pregão Eletrônico, que tem diversos lotes.