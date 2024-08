EMPREENDEDORISMO

ACM Neto e Bruno Reis vão participar da 10ª edição do Jovens pelo Brasil

Com a participação do vice-presidente nacional do União Brasil, ACM Neto, e do prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), o União Jovem do Brasil, em parceria com a Fundação Índigo, promove no próximo sábado (10) a décima edição do “Jovens pelo Brasil”. O evento, que discutirá a força dos pequenos e micro empreendimentos na economia brasileira, vai acontecer no Docas 1, no Porto Salvador.