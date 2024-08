PREMIAÇÃO

Bahia é o 3º estado em número de parlamentares concorrendo ao Prêmio Congresso em Foco

Considerada a premiação mais relevante no cenário político brasileiro, o Prêmio Congresso em Foco é realizado desde 2006 com o objetivo de promover boas práticas e destacar os melhores do Parlamento brasileiro. A votação popular ocorreu durante o mês de julho e a revelação dos vencedores acontecerá em cerimônia no dia 29 de agosto, em Brasília, com transmissão online.