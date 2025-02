SEMOB

BRT e renovação da frota de ônibus marcam gestão de Fabrizzio Muller

Economista deixou o comando da Secretaria de Mobilidade nesta quarta

Gilberto Barbosa

Publicado em 5 de fevereiro de 2025 às 20:55

Fabrizzio Muller (à direita) comandou Secretaria de Mobilidade no primeiro mandato de Bruno Reis Crédito: Valter Pontes/ Secom PMS

O economista Fabrizzio Muller deixou o comando da Secretaria de Mobilidade (Semob) na tarde desta quarta-feira (5). O ex-secretário assumiu a pasta em 2021, no início do mandato do prefeito Bruno Reis (União Brasil), e teve a saída oficializada com a posse do novo gestor Pablo Souza. >

A gestão de Muller promoveu mudanças significativas no transporte público soteropolitano, com a chegada do BRT em outubro de 2022. Atualmente, o modal conta com cinco linhas, que ligam as regiões da Rodoviária, Pituba e Lapa, além de atender 18 bairros da capital. Segundo o ex-secretário, o BRT transportou cerca de 1,5 milhão de passageiros só no mês de dezembro. >

“A Pituba é o segundo local onde mais embarcam e desembarcam pessoas na cidade. Com as novas linhas iniciadas agora, chegaremos até o final deste ano a mais de 2 milhões de passageiros por mês. Isso demonstra que o município acertou ao trazer esse modal para cá, mudando a cara do transporte público da cidade, com segurança, conforto e pontualidade. As pessoas perceberam isso e estão usando cada vez mais o BRT”, disse. >

O período de Muller na Semob também foi marcado pela renovação da frota do transporte público, com um total de 570 novos ônibus com ar-condicionado. Outra ação de Muller no comando da Semob foi o lançamento do Plano Cicloviário de Salvador, com meta de alcançar 700 quilômetros de ciclovias na capital. O ex-secretário também destacou a entrega do ‘Mergulhão’ na Avenida Tancredo Neves e a duplicação da ponte sobre o Rio Camarajipe >

No último mês de abril, a secretaria iniciou a requalificação do Elevador Lacerda. O equipamento foi fechado e vai receber novas cabines, iluminação, ar-condicionado e motor de resgate, além de mudanças nos revestimentos e esquadrias. Durante a transferência de posse, o ex-gestor afirmou que o Elevador Lacerda deverá retomar as operações ainda em fevereiro, antes do Carnaval. >

A última ação de Muller no comando da secretaria foi a entrega de 40 ônibus com ar-condicionados no dia 30 de janeiro. Na ocasião, ele confirmou ao CORREIO o desejo de deixar a Semob e seguir para a iniciativa privada. >

Fabrizzio é formado em economia pela Universidade Católica de Salvador (Ucsal) e integrou a Prefeitura de Salvador por 12 anos. Antes de comandar a Semob, ele atuou por oito anos como superintendente da Transalvador.>