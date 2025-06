TRAMA GOLPISTA

Defesa de Mauro Cid nega plano de fuga: 'É idiotice inventada por Bolsonaro'

Ex-ajudante de ordens de Bolsonaro prestou depoimento à PF por 3 horas nesta sexta-feira (13); sua prisão foi revogada

"Nunca houve tentativa de fuga. O Cid não tem por que fugir. De onde surgiu essa idiotice? Do Bolsonaro. Ele inventou isso. O Cid está cumprindo a parte dele. A família do Cid mora nos EUA, a filha dele estuda lá.">

O ex-ajudante de ordens é delator na ação que apura um plano coordenado por auxiliares de Bolsonaro para evitar a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e dar um golpe de Estado. Também é réu no chamado núcleo 1 da trama golpista.>

Na última segunda (9), ele confirmou, no interrogatório conduzido por Moraes no STF, que recebeu do general Walter Braga Netto, então ministro da Casa Civil, uma caixa de vinho com dinheiro para o major do Exército Rafael Oliveira, um dos "kids pretos" - um grupo especial da Força.>