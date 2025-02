SALVADOR

Bruno Reis oficializa Pablo Souza como novo titular da Secretaria de Mobilidade

Economista retorna a pasta, onde atuou como Diretor de Planejamento de Transportes entre 2021 e 2024

Gilberto Barbosa

Publicado em 5 de fevereiro de 2025 às 17:16

Pablo Souza (à esquerda) assume a Secretaria de Mobilidade Crédito: Valter Pontes/ Secom PMS

O prefeito Bruno Reis (União Brasil) anunciou, nesta quarta-feira (5), o novo titular da Secretaria de Mobilidade Urbana de Salvador (Semob). Trata-se do economista Pablo Souza, que substitui o antigo secretário Fabrizzio Muller, que ocupava o cargo desde 2021. O anúncio foi feito em coletiva realizada no Palácio Thomé de Souza, sede da prefeitura.>

"Pablo é o melhor nome entre os que avaliamos. É um nome técnico, já trabalhou aqui conosco e realizou um grande trabalho à frente da diretoria. Conhece não só o BRT, mas também a modelagem do transporte para grandes eventos, como a Copa do Mundo e o Carnaval. Acima de tudo, conhece a fundo a realidade do transporte público de Salvador. Essa era é uma decisão que precisava ser estritamente ténica e posso assegurar que é mais uma escolha certeira que fazemos", declarou o prefeito.>

Pablo Souza retorna a Semob, onde atuou como Diretor de Planejamento de Transportes entre os anos de 2021 e 2024, atuando na implantação do BRT Salvador e do Plano Cicloviário. Ele também foi responsável pela coordenação de logística do Expresso Salvador entre 2014 e 2021. Na iniciativa privada, atuou como gerente de transporte da FIFA entre 2013 e 2014, foi responsável pela organização da mobilidade na Copa América de 2024, além de ter participado da organização dos Jogos Olímpicos do Rio (2016).>

"Eu iniciei minha jornada na Prefeitura há 17 anos atrás e aqui é onde eu me sinto em casa e onde vivenciei grandes aprendizados que abriram muito caminhos na minha vida. Hoje retorno como muita alegria como secretário de mobilidade e para mim é uma grande honra e fruto de muito trabalho", celebrou Pablo.>

Em coletiva após tomar posse, o novo gestor elencou as metas e desafios da pasta para 2025. "O prefeito determinou que o principal desafio é continuarmos modernizando a frota de ônibus da cidade. Nós entregaremos mais 114 ônibus em fevereiro e vamos adquirir mais 400 até o fim do ano, renovando 30% da frota de transporte público em Salvador e dando um grande salto na qualidade do serviço. Além disso, Salvador já tem 40% dos ônibus com ar-condicionado e esperamos alcançar a meta de 70% ainda neste ano", falou.>

Fabrizzio Muller deixa a gestão municipal após 12 anos e seguirá para a iniciativa privada. Antes de comandar a Semob, ele atuou por oito anos como superintendente da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador). Ele esteve na cerimônia e fez um discurso de despedida do cargo.>

"Passo esse cargo com bastante alegria e com o sentimento de dever cumprido. Foram quatro anos de muito trabalho. Quando cheguei, o transporte vivia um momento muito difícil, agravado pela pandemia. Todo esse momento de dificuldade foi um grande aprendizado. Passamos pelo pior momento, mas o sistema de transporte ainda sofre reflexos dessa crise. O número de passageiros não retornou ao padrão de antes da pandemia, o que ocorre no Brasil inteiro. As soluções que tem sido feitas em Salvador, estão sendo levadas e copiadas por outras cidades", afirmou.>