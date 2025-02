POLÍTICA

Muniz diz que Câmara de Salvador deve promover ao menos 20 audiências públicas sobre PDDU

Segundo o vereador, a matéria deve chegar ao Legislativo soteropolitano ainda no primeiro semestre deste ano.

Gilberto Barbosa

Publicado em 4 de fevereiro de 2025 às 20:55

Presidente da Câmara de Salvador, Carlos Muniz Crédito: Valdemiro Lopes/CMS

O presidente da Câmara de Salvador, Carlos Muniz (PSDB), afirmou que, ao menos 20 audiências públicas sobre o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano devem acontecer na Casa, antes de colocar a proposta do PDDU em votação. Segundo ele, a matéria deve chegar ao Legislativo soteropolitano ainda no primeiro semestre deste ano. >

“Teremos no mínimo 20 audiências públicas, com dez delas ocorrendo nas Prefeituras-Bairro para que a população saiba e entenda o melhor para ela no projeto. Pode ter certeza de que vamos absorver o melhor do que a população passar para nós e implementar no projeto, que será para melhorar a vida do cidadão que vive aqui”, disse. >

“Não vamos votar esse projeto de qualquer maneira. Vamos fazer isso ouvindo a população, porque é um projeto que mexe com a vida de toda a população de Salvador. Vamos votá-lo de acordo com o que o regimento diz, com as audiências, a participação do Ministério Público, do Judiciário e de todos aqueles que querem o bem da população”, acrescentou. >

Em entrevista coletiva, o prefeito Bruno Reis (União Brasil) falou sobre o PDDU. Segundo o mandatário, a prefeitura está finalizando a contratação de consultoria para analisar os melhores caminhos para o projeto. “Essa empresa vai trazer uma série de novidades e inovações do que está ocorrendo no Brasil e no mundo, para iniciarmos as discussões com a sociedade”, ressaltou.>

O prefeito também salientou que o Estatuto da Cidade estabelece um prazo de 10 anos para a atualização do Plano Diretor. “Estamos vivendo um boom no mercado imobiliário, com tantos empreendimentos. Essa discussão será feita com muita cautela para não prejudicar os investimentos que estão sendo feitos em nossa cidade. Temos que ouvir sugestões de todos os atores envolvidos, em especial o da população, para termos um Plano Diretor ainda mais moderno e mais eficiente”, afirmou. >

O PDDU é um documento de política de desenvolvimento e expansão urbana da cidade. O último Plano Diretor aprovado foi em 2016, ainda durante a gestão do ex-prefeito ACM Neto (União Brasil).>