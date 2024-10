LEGISLATIVO

Câmara de Salvador define data para escolher novo presidente da Casa

A tendência hoje é que o atual presidente do Legislativo soteropolitano, Carlos Muniz (PSDB), seja reeleito com folga

A tendência hoje é que o atual presidente do Legislativo soteropolitano, Carlos Muniz (PSDB), seja reeleito com folga. Logo após as eleições municipais, o tucano começou a sua articulação pela recondução e já tem o apoio de, pelo menos, 30 colegas que integram as bancadas do União Brasil, PP, PL, PDT, DC, PRD, PSDB e Cidadania.