MACAÉ EVARISTO

Deputada petista assumirá Ministério dos Direitos Humanos

Macaé Evaristo (PT) foi secretária Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação (MEC) no governo Dilma Rousseff (PT)

As denúncias contra Silvio foram noticiadas na última quinta-feira (5). A demissão aconteceu 24 horas depois. De acordo com as investigações do próprio governo petista há, pelo menos, quatro denúncias de assédio sexual contra Silvio Almeida.