ACUSAÇÃO

Ministro do governo Lula, Silvio Almeida é acusado de assédio sexual

Acusação foi feita à Me Too Brasil, uma organização sem fins lucrativos que presta apoio a vítimas de violência sexual

Da Redação

Publicado em 5 de setembro de 2024 às 20:42

Silvio Almeida Crédito: Rafa Neddermeyer/Agencia Brasil

O ministro de Direitos Humanos do governo Lula (PT), Silvio Almeida, é acusado de ter cometido assédio sexual no ano passado. A acusação foi feita à Me Too Brasil, uma organização sem fins lucrativos que presta apoio a vítimas de violência sexual.

Entre as vítimas, estaria a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, de acordo com o portal Metrópoles, responsável por revelar o caso. Procurado pela reportagem, o ministro de Direitos Humanos não se manifestou. Anielle também foi procurada, mas nada comentou.

Em nota, a Me Too Brasil confirmou a acusação contra Silvio Almeida, mas não citou as denunciantes.

"A organização de defesa das mulheres vítimas de violência sexual, Me Too Brasil, confirma, com o consentimento das vítimas, que recebeu denúncias de assédio sexual contra o ministro Silvio Almeida, dos Direitos Humanos. Elas foram atendidas por meio dos canais de atendimento da organização e receberam acolhimento psicológico e jurídico", disse, por meio de nota.

"Como ocorre frequentemente em casos de violência sexual envolvendo agressores em posições de poder, essas vítimas enfrentaram dificuldades em obter apoio institucional para a validação de suas denúncias. Diante disso, autorizaram a confirmação do caso para a imprensa", acrescentou a organização.

Na última quarta-feira (4), uma reportagem do UOL afirmou que a pasta coordenada por Silvio Almeida tem sido alvo de denúncias de assédio moral. O ministério, inclusive, teria aberto procedimentos internos para apurar.