POLÍTICA

Deputado federal Leo Prates anuncia filiação a novo partido

Confirmação foi feita nesta quinta-feira (19)

Millena Marques

Publicado em 19 de março de 2026 às 10:45

Leo Prates Crédito: Elias Dantas/Alô Alô Bahia

Após deixar o PDT, o deputado federal Leo Prates anunciou, nesta quinta-feira (19), sua filiação ao Republicanos. A confirmação foi feita ao vivo, durante entrevista ao apresentador Zé Eduardo, na Rádio Baiana FM.

O ato oficial de filiação está marcado para o dia 26 de março, no Centro de Cultura da Câmara dos Vereadores, em Salvador, e deve reunir lideranças políticas, aliados e apoiadores de diversas regiões do estado.

Leo Prates anuncia saída do PDT 1 de 8

Leo Prates anunciou oficialmente sua saída do PDT na manhã de terça-feira (17). A decisão ocorre após a aliança do partido com o atual governo do estado da Bahia.

“Surgi e sempre fiz parte do grupo político de oposição no estado. Dessa forma, com o coração dilacerado, anuncio a minha desfiliação do partido”, diz trecho da carta aberta.

Leo Prates ingressou no PDT em 2020. É membro do grupo político de ACM Neto e construiu uma relação de amizade com o presidente nacional da sigla, Carlos Lupi, e o deputado federal Félix Mendonça Júnior.