Deputado federal Leo Prates anuncia filiação a novo partido

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Millena Marques
Publicado em 19 de março de 2026 às 10:45
Após deixar o PDT, o deputado federal Leo Prates anunciou, nesta quinta-feira (19), sua filiação ao Republicanos. A confirmação foi feita ao vivo, durante entrevista ao apresentador Zé Eduardo, na Rádio Baiana FM.
O ato oficial de filiação está marcado para o dia 26 de março, no Centro de Cultura da Câmara dos Vereadores, em Salvador, e deve reunir lideranças políticas, aliados e apoiadores de diversas regiões do estado.
Leo Prates anuncia saída do PDT
Leo Prates anunciou oficialmente sua saída do PDT na manhã de terça-feira (17). A decisão ocorre após a aliança do partido com o atual governo do estado da Bahia.
“Surgi e sempre fiz parte do grupo político de oposição no estado. Dessa forma, com o coração dilacerado, anuncio a minha desfiliação do partido”, diz trecho da carta aberta.
Leo Prates ingressou no PDT em 2020. É membro do grupo político de ACM Neto e construiu uma relação de amizade com o presidente nacional da sigla, Carlos Lupi, e o deputado federal Félix Mendonça Júnior.
“Procurei honrar as bandeiras e os princípios partidários da sigla, assim como também fui honrado, mas as circunstâncias regionais da aliança do PDT com o atual governo do estado da Bahia me forçaram a refletir sobre meus caminhos e rumos”, diz.