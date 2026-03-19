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Deputado federal Leo Prates anuncia filiação a novo partido

Confirmação foi feita nesta quinta-feira (19)

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 19 de março de 2026 às 10:45

Leo Prates
Leo Prates Crédito: Elias Dantas/Alô Alô Bahia

Após deixar o PDT, o deputado federal Leo Prates anunciou, nesta quinta-feira (19), sua filiação ao Republicanos. A confirmação foi feita ao vivo, durante entrevista ao apresentador Zé Eduardo, na Rádio Baiana FM.

O ato oficial de filiação está marcado para o dia 26 de março, no Centro de Cultura da Câmara dos Vereadores, em Salvador, e deve reunir lideranças políticas, aliados e apoiadores de diversas regiões do estado.

Leo Prates anuncia saída do PDT

Leo Prates anuncia saída do PDT por Reprodução
Leo Prates anuncia saída do PDT por Reprodução
Leo Prates anuncia saída do PDT por Reprodução
Leo Prates anuncia saída do PDT por Reprodução
Leo Prates anuncia saída do PDT por Reprodução
Leo Prates anuncia saída do PDT por Reprodução
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Leo Prates anuncia saída do PDT por Reprodução
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Leo Prates anuncia saída do PDT por Reprodução

Leo Prates anunciou oficialmente sua saída do PDT na manhã de terça-feira (17). A decisão ocorre após a aliança do partido com o atual governo do estado da Bahia.

“Surgi e sempre fiz parte do grupo político de oposição no estado. Dessa forma, com o coração dilacerado, anuncio a minha desfiliação do partido”, diz trecho da carta aberta.

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Leo Prates ingressou no PDT em 2020. É membro do grupo político de ACM Neto e construiu uma relação de amizade com o presidente nacional da sigla, Carlos Lupi, e o deputado federal Félix Mendonça Júnior.

“Procurei honrar as bandeiras e os princípios partidários da sigla, assim como também fui honrado, mas as circunstâncias regionais da aliança do PDT com o atual governo do estado da Bahia me forçaram a refletir sobre meus caminhos e rumos”, diz.

Tags:

Eleição Politica leo Prates

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