TROCA NA GESTÃO

Diogo Medrado deixa governo Jerônimo para coordenar campanha

A exoneração será publicada na edição desta quinta-feira (22) do Diário Oficial do Estado

O titular da Superintendência de Fomento ao Turismo (Sufotur), Diogo Medrado, deixou o cargo. Segundo informou a assessoria de comunicação do governo Jerônimo Rodrigues (PT), a exoneração será publicada na edição desta quinta-feira (22) do Diário Oficial do Estado.