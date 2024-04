RODRIGO DANIEL SILVA

Diogo Medrado também deve deixar governo Jerônimo

Ligado também à área de cultura e entretenimento do governo Jerônimo Rodrigues (PT), Diogo Medrado deve deixar a Sufotur (Superintendência de Fomento ao Turismo) em julho.

O ainda comandante da Sufotur será um dos coordenadores da campanha de Luiz Caetano (PT) à prefeitura de Camaçari nas eleições deste ano. Diogo Medrado foi quem indicou, para a diretoria da Funceb (Fundação Cultural do Estado da Bahia), Piti Canella, que foi demitida nesta quinta-feira (18) pelo secretário de Cultura da Bahia (Secult), Bruno Monteiro.

Bruno Monteiro avisou a Diogo Medrado ainda em janeiro que faria mudanças na Secult e Piti Canella poderia deixar a fundação. Mas, de lá para cá, as conversas esfriaram e o chefe da Sufotur até acreditou que não haveria mais trocas na pasta, segundo relatou interlocutores dele à coluna.

Há a expectativa de que o secretário faça outras mudanças na pasta. Depois de alterações na Funceb e no Ipac (Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia), a próxima que estaria na mira é a diretora artística do Teatro Castro Alves (TCA), Rose Lima.