INVESTIGAÇÃO

O que acontece com Bolsonaro após indiciamento no caso da 'Abin paralela'? Entenda

O deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ), ex-diretor da Abin, e o vereador do Rio Carlos Bolsonaro (PL), filho do ex-presidente, também estão entre os indiciados

A Polícia Federal (PF) pediu o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no inquérito sobre o aparelhamento da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) para a espionagem de opositores durante o governo do ex-chefe do Executivo. O caso é conhecido como "Abin paralela". >