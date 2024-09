RECURSOS

Governo Jerônimo Rodrigues projeta orçamento de R$ 70 bilhões para 2025

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) encaminhou, nesta segunda-feira (30), o projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA 2025) à Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), estimando as receitas e fixando as despesas do governo em R$ 70,8 bilhões.