EDUCAÇÃO

Jerônimo celebra dados do Ideb, apesar da Bahia não cumprir meta do MEC

Estado ficou em último lugar no aprendizado de português e matemática no Ensino Médio, segundo Ministério da Educação

Da Redação

Publicado em 15 de agosto de 2024 às 20:46

Governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT) Crédito: Ana Albuquerque/Correio

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) celebrou os dados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (ldeb), mesmo após a Bahia não cumprir a meta estabelecida pelo Ministério da Educação (MEC). Divulgado na quarta-feira (14), o relatório indicou que o Ensino Médio baiano, de responsabilidade da rede estadual, cresceu dois décimos em dois anos e atingiu a nota de 3,7, mas não alcançou a meta de 4,5.

“Saímos de 3,5 para 3,7 na nota avaliativa do Ideb. Saímos da posição vigésima segunda para décima oitava (no ranking nacional). Cada vez mais, dando passos significativos para garantir a qualidade da educação baiana. Quero compartilhar a alegria com cada familiar da Bahia”, disse Jerônimo.

Por outro lado, especialistas apontam que o pequeno avanço não é motivo de celebração. “Dois pontos não representam qualquer tipo de conquista da qualidade educacional que possamos festejar. Nós estamos ainda muito mal no que concerne às metas necessárias para uma educação de qualidade na Bahia”, pontuou o professor titular da Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia (Faced/Ufba), Roberto Sidnei Macedo.

Presidente executiva do Movimento Todos pela Educação, Priscila Cruz avaliou que a situação da Bahia ainda permanece “complicada e é de alerta vermelho”. Para ela, o país precisa resolver com celeridade a questão da estagnação das metas. “O Brasil está no patamar de antes da pandemia, o que é muito ruim porque o mundo avança, a tecnologia avança, e a gente não avançou”, acrescentou.

Além disso, a Bahia possui o pior índice na aprendizagem de língua portuguesa e matemática do Ensino Médio do Brasil. O estado baiano tem uma nota média padronizada de 4,01, ocupando o pódio negativo ao lado do Maranhão e do Rio de Janeiro, que possuem notas de 4,03 e 4,10, respectivamente. Esses índices correspondem à nota do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), que é um conjunto de avaliações externas em larga escala.