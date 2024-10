ACIDENTE

Lula fala de queda: 'Foi grave, mas não afetou nenhuma parte mais delicada'

Presidente da República afirmou que serão necessários três ou quadro dias para avaliar "qual foi o estrago que fez a batida"

Da Redação

Publicado em 21 de outubro de 2024 às 18:15

O presidente Lula recebeu o ministro Alexandre Padilha e o assessor Celso Amorim no Palácio da Alvorada nesta segunda-feira (21) Crédito: Ricardo Stuckert/Presidência da República

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) falou nesta segunda-feira (21) do acidente que sofreu no banheiro do Palácio da Alvorada, na noite do sábado (19). Ele descreveu o incidente como "grave, mas não afetou nenhuma parte mais delicada".

Lula disse que serão necessários três ou quadro dias para avaliar "qual foi o estrago que fez a batida".

O presidente afirmou que tudo que envolve a cabeça é forte e precisa atenção. "Eu tive um acidente aqui, mas uma bobagem minha. Foi grave, mas não afetou nenhuma parte mais delicada. Eu tô cuidando, porque qualquer coisa na cabeça é muito forte", declarou.

"Então, eu estou aguardando, porque os médicos dizem que eu tenho que esperar, pelo menos, uns três, quatro dias, para eles saberem qual foi o estrago que fez a batida", acrescentou.

O acidente fez com que Lula cancelasse a ida ao encontro das Brics, na Rússia, por orientação médica. Apesar disso, ele segue trabalhando no Brasil. O chanceler Mauro Vieira vai representar o Brasil.

Leia mais Lula sofre queda, machuca a cabeça e cancela viagem à Rússia

Acidente

Lula caiu no banheiro do Palácio da Alvorada, bateu a região da nuca e precisou levar cinco pontos por conta do acidente. Ele foi orientado a cancelar viagens longas, mas já foi liberado para ir para casa.

Ele também está liberado para trabalhar e despachou do Palácio da Alvora nesta segunda. Ele recebeu para reunião o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e o assessor especial da presidência Celso Amorim.

Uma foto do encontro foi publicado nas páginas do presidente. "Reunião do presidente Lula com o ministro Padilha e o assessor especial Celso Amorim, nesta manhã no Palácio do Alvorada".

Alexandre Padilha disse à imprensa depois do encontro que Lula não perdeu a consciência e nem teve desorientação após a queda, e que ele mesmo buscou socorro.