POLÍTICA

Marçal chama Datena de 'orangotango' e diz que cadeirada foi 'tentativa de homicídio'

As provocações começaram logo no início do debate. “No último debate eu estava terminando a minha fala falando que o Datena não é homem, e aqui eu ratifico, ele não é, é um agressor”, iniciou Marçal, que chamou Datena de “orangotango” e disse que a cadeirada que levou foi uma “tentativa de homicídio”.

Quando teve a palavra, Datena fez questão de comentar o episódio da cadeirada no oponente. “Eu espero que democraticamente, o respeito pela democracia, seja o que paute esse debate. Eu não tenho palavreado político, não sei agir como político, não estou nem um pouco feliz com o que aconteceu no último debate, mas desde criança meu pai me ensinou que eu teria que honrar a minha família até a morte, e estou disposto a fazer isso”, disse.