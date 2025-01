PLANO DIRETOR

Muniz estima que discussão do PDDU na Câmara de Salvador deve durar cerca de seis meses

Documento é instrumento de política de desenvolvimento e expansão urbana da cidade

O presidente reeleito da Câmara Municipal de Salvador, Carlos Muniz (PSDB), informou que o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU) deve ser discutido na Casa por, no mínimo, seis meses. A declaração foi feira antes da sessão que o reelegeu como comandante do Legislativo soteropolitano na manhã desta quinta-feira (2), no Plenário Cosme de Farias.