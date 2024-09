AVALIAÇÃO DO GOVERNO

Paraná Pesquisas: Reprovação de Jerônimo Rodrigues sobe em Salvador e empata com a aprovação

A nova pesquisa do instituto Paraná Pesquisas mostra que a reprovação do governo Jerônimo Rodrigues (PT) subiu pela quinta vez em Salvador. Nesta quinta rodada, a desaprovação do petista atingiu 46,4% e empatou tecnicamente com a aprovação, que bateu 49,1%. Os que não sabem ou não quiseram responder são 4,5%.