POLÍTICA

STF define regras para visitas políticas a Bolsonaro na prisão; assessor de Trump tem encontro negado

Ministro Alexandre de Moraes recuou de autorização após governo brasileiro apontar "ingerência indevida"; decisão reforça rigor sobre visitas políticas na "Papudinha"

Maiara Baloni

Publicado em 13 de março de 2026 às 12:11

visitas políticas a Bolsonaro na prisão Crédito: Maiara Baloni/ Arte Correio

A rotina do ex-presidente Jair Bolsonaro no 19º Batalhão da Polícia Militar, conhecido como "Papudinha", em Brasília, tem sido marcada por uma intensa disputa jurídica. O tema central é o limite das visitas políticas: até onde um ex-chefe de Estado preso pode manter sua articulação com aliados e autoridades estrangeiras?

Visitas políticas a Bolsonaro na prisão 1 de 5

Atualmente, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), é quem detém a palavra final sobre cada pedido. Embora a Lei de Execução Penal (LEP) garanta o direito a visitas, o caráter político desses encontros exige autorizações específicas, fundamentadas em critérios de segurança e na preservação das investigações em curso.

O caso Darren Beattie: diplomacia sob vigia

A agenda que estava prevista para a próxima semana sofreu uma reviravolta decisiva. Apesar de uma autorização inicial, o ministro Alexandre de Moraes recuou e negou a visita de Darren Beattie, assessor do Departamento de Estado dos EUA e aliado de Donald Trump, que ocorreria na quarta-feira, 18 de março.

A mudança ocorreu após o Itamaraty informar que o visto de Beattie era estritamente para um fórum de minerais, sem previsão de agenda oficial com o Judiciário brasileiro. Classificando o episódio como uma tentativa de "indevida ingerência" externa, o governo brasileiro convocou o embaixador dos EUA para prestar esclarecimentos formais, cancelando definitivamente o encontro sob a justificativa de preservação da soberania nacional e do cronograma regular da unidade prisional.

Quem pode e quem não pode visitar?

A Justiça tem adotado uma linha de corte clara: o histórico do visitante e sua relação com os processos judiciais do ex-presidente.

Autorizados: além de familiares diretos, como o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), parlamentares como o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) e senadores bolsonaristas como Carlos Portinho (PL-RJ) têm conseguido acessos pontuais mediante autorização.

Negados: nomes como Valdemar Costa Neto, presidente do PL, enfrentam restrições constantes. O motivo é jurídico: como Valdemar também é investigado em inquéritos que envolvem o ex-presidente, o contato direto é proibido para evitar possíveis combinações de versões ou interferências nas investigações.

O peso dos precedentes

O debate sobre visitas políticas não é novo no Brasil. Em 2018, o então ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu centenas de aliados em Curitiba. Na época, a Justiça Federal entendeu que, embora houvesse regras rígidas, o direito à visitação não poderia ser cerceado apenas pelo perfil político do visitante. No caso de Bolsonaro, o rigor é justificado pelo STF pela necessidade de manter a ordem penitenciária e evitar incidentes no entorno da unidade.

Impacto nas eleições de 2026

Para interlocutores do PL e analistas políticos, essas visitas funcionam como um canal essencial para que Bolsonaro permaneça ativo no cenário eleitoral de 2026. Mesmo impedido de participar de eventos públicos, a conversa com aliados permite que ele siga orientando a montagem de palanques estaduais e a estratégia do partido para o Senado.

Segundo fontes da legenda, a manutenção desse fluxo de visitas é vital para a coesão do grupo político, permitindo que as diretrizes do ex-presidente cheguem às bases, influenciando diretamente as negociações de alianças para o próximo pleito.